Приндета перешел в СКА-Хабаровск

Украинский защитник Виталий Приндета продолжит карьеру в России.

СКА-Хабаровск на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с Виталием Приндетой.

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Сообщатся, что украинец будет выступать за российский клуб под 18-м номером.

"Мой агент предложил такой вариант, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской Премьер-лигой, поэтому знал о команде СКА-Хабаровск. Считаю, что здесь команда Премьер-лиги, и она должна играть в Премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу.

Очень понравилось город. Приветливые люди здесь, и в команде коллектив хороший. Надеюсь, что выйдем в Премьер-лигу в этом сезоне", – рассказал Приндета пресс-службе хабаровского клуба.

К слову, ранее сообщалось, что Приндета находится на просмотре в ФК Львов.

Виталий Приндета играл за Волынь и греческий Платаниас, а последней его командой была Ламия, за которую 25-летний футболист провел 4 матча за 4 месяца.