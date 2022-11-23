Аль-Шахрани получил травму в конце матча со сборной Аргентины (2:1), столкнувшись с голкипером своей команды. Защитник получил удар коленом в голову и неподвижно упал на газон. К счастью, самого плохого не случилось. Пострадавший покидал поле на носилках, но сумел подать сигнал, что осознает ситуацию.

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Позже стало известно, что Аль-Шахрани будет проходить лечение в Германии. Наследный принц Катара даже дал собственный самолет, чтобы футболиста могли поскорее доставить в клинику. Последствия столкновения оказались очень серьезными. У Ясира сломаны челюсть и лицевая кость, выбиты несколько зубов и сильное сотрясение мозга.

Очевидно, что для Аль-Шахрани ЧМ-2022 завершен. Саудовская Аравия после первого тура стала сенсационным лидером группы С. Далее у команды Эрве Ренара матчи против Польши и Дании.

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