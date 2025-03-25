Несмотря на комфортный счет в испанской Мурсии (3:1), национальная сборная Украины не смогла повысить свой класс в рамках Лиги Наций, уступив бельгийцам по сумме двух матчей 3:4. Из объявленного состава перед поединком стало понятно, что Ребров в Генке собирается отстаивать результат, а "сине-желтые" будут сидеть в низком блоке с пятью защитниками. Отбиваться удавалось полтора тайма, пока после слота из трех замен украинцы не посыпались и в течение 14 минут не пропустили трижды – 0:3.

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Это поражение по болезненности и по ожиданиям после первой успешной игры напомнило противостояние с французами в матчах плей-офф за право сыграть на ЧМ-2014 в Бразилии.

К слову, именно французы – наши будущие соперники в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Два других соперника группового этапа – Азербайджан и Исландия. Первый поединок состоится 5 сентября. На правах хозяев встретимся с французами. Подробнее об этом и другом в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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