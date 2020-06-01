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Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание

00:45 13 Читати українською
Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание
Барселона – Мальорка в первом круге / АР

Испанские клубы уже через 11 дней будут радовать фанатов официальными матчами.

 

Примера обнародовала расписание всех матчей 28 тура, который начнется 11 июня с севильского дерби между Бетисом и Севильей.

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Барселона возобновит сезон 13 июня выездом к 18-й команде чемпионата – Мальорке. Реал также будет играть против команды из нижней части таблицы. "Сливочные" 14 мая будут принимать Эйбар, который идет на 16 строчке.

Напомним, Примера после Бундеслиги станет вторым европейским топ-чемпионатом, который осуществит рестарт сезона.

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Севилья Севилья Бетис Бетис Испания Севилья - Бетис Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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