Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание

Испанские клубы уже через 11 дней будут радовать фанатов официальными матчами.

Примера обнародовала расписание всех матчей 28 тура, который начнется 11 июня с севильского дерби между Бетисом и Севильей.

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Барселона возобновит сезон 13 июня выездом к 18-й команде чемпионата – Мальорке. Реал также будет играть против команды из нижней части таблицы. "Сливочные" 14 мая будут принимать Эйбар, который идет на 16 строчке.

Напомним, Примера после Бундеслиги станет вторым европейским топ-чемпионатом, который осуществит рестарт сезона.

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