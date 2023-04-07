Легкий режим работы появился в нативных приложениях FAVBET под Android и iOS после обновления. Благодаря ему пользователи могут продолжать играть в приложениях даже при отсутствии стабильной Интернет-связи.

В компании рассказали, что новый режим позволит использовать приложения даже с минимальным уровнем связи в условиях стабилизационных отключений.

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"Мы пересмотрели потребление трафика, выключили все, что было неважно для игры, оптимизировали работу приложения, уменьшили количество автозагрузок. То есть, оставили только то, что нужно для того, чтобы продолжать пользоваться приложением и получать удовольствие от игры", – рассказывают в компании.

Lite-режим можно включить в настройках пользователя. После активации легкого режима приложение не будет автоматически загружать рекламные изображения и обложки игр, а также сократит количество обновлений, чтобы уменьшить объем трафика. Функционал приложений будет оставаться неизменным. Для дополнительной экономии заряда пользователи могут переключаться на темную тему.

В компании отмечают, что продолжают работать над улучшением приложений и оптимизацией легкого режима для удобства и комфорта пользователей.

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