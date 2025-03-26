Страна-агрессор продолжает напоминать всему миру, что они террористы. На этот раз РФ снова нанесла удар по мирной инфраструктуре в Харькове – под удар попало футбольное поле.

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Очевидцы сообщили, что это произошло совсем рядом с ареной ОСК Металлист, на которой много матчей сыграл одноименный клуб. Об этом пишет Telegram-канал Типичное ХТЗ, добавляя жуткие кадры с места событий. На этот удар уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Видео смотрите по ссылке.

Напомним, что за 3 года полномасштабной войны РФ нанесла многочисленные удары по мирной инфраструктуре Украины, в частности и футбольным аренам. Так в Чернигове был полностью разрушен стадион имени Юрия Гагарина – арена, на котором играла свои матчи местная Десна. Впоследствии клуб был вынужден приостановить деятельность из-за близости города к границе с РФ.

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