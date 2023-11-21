Легенда сборной Италии и Интера Джузеппе Бергоми считает, что арбитры не правильно оценили эпизод с Кристанте и Михаилом Мудриком в матче с Украиной в отборе к Евро-2024.

"Прикосновение было, Мудрик упал. Арбитр ни разу за весь матч не свистнул фол на игроке, в частности в последнем эпизоде.

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Наверное, он оценил это так, но я подумал: если бы это случилось с нами? Я не знаю, как бы мы отреагировали. Потом, когда вспоминаю прошлое, чемпионат мира 2002 года, я говорю, что это подходит. Но если бы ситуация была обратной, что бы мы сказали? Контакт есть, добавить нечего.

Для меня – это был пенальти. Это VAR, и мы не те, кто решает", – цитирует Джузеппе Бергоми Tuttomercatoweb.

В добавленное время Мудрик упал в штрафную после контакта с Кристанте. Арбитр встречи не нашел оснований для назначения пенальти. Матч между Украиной и Италией закончился вничью 0:0.

Напомним, что Джузеппе Бергоми в составе "Скуадры Адзурры" завоевал титул чемпиона мира на мундиале в 1982 году.

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