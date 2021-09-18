Прикарпатье на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с защитником Николаем Квасным.

Сирота мог оказаться в МЛС – Динамо не устроила сумма трансфера

26-летний защитник перебрался в команду Олега Рипана на правах свободного агента. Соглашение с ивано-франковцами рассчитано до конца сезона 2021/22. К слову, уроженец г. Долина Ивано-Франковской области уже выступал за Прикарпатья в сезоне 2018/19.

Напомним, профессиональную карьеру Квасный начал в 2012 году в киевском Арсенале. В УПЛ дебютировал в октябре 2015 года в составе Ворсклы в матче против Динамо. Успел поиграть также за Таврию, Сумы и Львов. Последней командой Квасного был Ингулец, который он покинул в июле 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Первая лига: Полесье закрепилось в тройке лидеров благодаря победе над Прикарпатьем, Оболонь осталась среди лидеров