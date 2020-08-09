Прикарпатье сообщило об обнаруженном коронавирусе у одного из игроков

Очередное тестирование на COVID-19 принесло неутешительные результаты для Прикарпатья.

Тест одного из игроков оказался положительным, информирует официальный сайт иванофранковского клуба.

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Фамилия больного не уточняется. Игрок не испытывает никаких серьезных симптомов, однако с 4 августа находится на двухнедельной самоизоляции у себя дома. Результаты тестов всех остальных членов команды и персонала были отрицательными.

Добавим, что 11 августа Прикарпатье должно сыграть матч последнего тура Первой лиги – выезд к Горняку-Спорт.

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