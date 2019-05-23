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Прикарпатье проиграло Браге в международном товарищеском матче

23 мая 21:56 212 Читати українською
Прикарпатье проиграло Браге в международном товарищеском матче
Прикарпатье проиграло Браге в международном товарищеском матче / ФК Прикарпатье

Ивано-франковское Прикарпатье на домашнем стадионе провело спарринг с португальской Брагой.

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Делегация Браги прибыла в Ивано-Франковск еще 21 мая. Португальцы приняли участие в нескольких публичных мероприятиях в областном центре, в частности, провели открытую тренировку на стадионе Рух накануне.

Украинский Ивано-Франковск и португальская Брага являются городами-побратимами и начали сотрудничать в 2016 году.

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