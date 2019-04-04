Приймак назвал причину поражения Львова

Защитник Львова Владислав Приймак рассказал, что помешало его команде одержать победу в матче 23 тура УПЛ против Мариуполя (2:3).

"Можно сказать, что команда после эпизода с пенальти посыпалась. Но такие пенальти можно в каждой игре по несколько штук ставить. Считаю, что никакого пенальти не было, и этот эпизод в итоге стал ключевым и перевернул игру.

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Хорошо, что удалось отыграть один гол. Далее пошло нашествие на их ворота, многие игроки шли вперед, потому Мариуполь имел возможности для того, чтобы создавать и реализовывать контратаки.

Я помог команде, чем мог, забив гол. Но было бы лучше, если бы сыграли вничью, а еще лучше – если бы одержали три очка. Для нас домашние неудачи – парадокс. Настраиваемся на матчи так же, как и на выезде. Не понимаю, почему не получается добиваться положительного результата", – цитирует Приймака официальный сайт Львова.

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