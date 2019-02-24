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Приймак: Черноморец проявил больше желания победить

10:08 22 Читати українською
Приймак: Черноморец проявил больше желания победить
Владислав Приймак / Фото: соцсети

Защитник Львова Владислав Приймак прокомментировал поражение в матче 19 тура УПЛ против Черноморца.

"Нам нужно двигаться дальше, впереди еще есть игры, сделать выводы из этого матча, исправить ошибки.

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Могу сказать только, что Черноморец нас переиграл, в основном, в желании победить. Отдельно оценивать бразильцев или украинцев я не хочу, для этого есть тренерский штаб", – сказал футболист в эфире "Футбол NEWS".

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Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
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