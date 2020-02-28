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Прийма признался, что мечтал выступать за Карпаты

06:00 3 Читати українською
Прийма признался, что мечтал выступать за Карпаты
Василий Прийма / Фото ФК Карпаты

Новоиспеченный защитник Карпат Василий Прийма поделился эмоциями от подписания контракта с "львами".

"Я родился на Львовщине, но ни разу не выступал за львовские клубы. Когда был маленький, всегда мечтал и представлял себя в футболке Карпат. Но в 11-летнем возрасте уехал в Киев в ДЮСШ-15, а оттуда уже попал в донецкий Металлург. теперь моя детская мечта осуществилась – я стал частью семьи Карпат.

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Хочется поскорее помочь команде. Сборы я не проходил, но не беда, настойчиво набираю форму и вскоре выйду на свой лучший уровень. С каждым днем ​​в плане физической подготовки чувствую себя лучше. В конце концов, только тяжелым и упорным трудом над собой можно достичь оптимальных кондиций.

До перехода в Карпаты лично знал Владимира Танчика и Антона Каниболоцкого. Со многими встречались на футбольном поле. Коллектив у нас прекрасный, все ребята с юмором, поэтому в плане адаптации никаких проблем не возникнет", – цитирует Прийму официальный сайт клуба.

Напомним, после 19-ти туров УПЛ Карпаты продолжают борьбу за выживание, находясь на последней строчке с 12-ю очками.

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