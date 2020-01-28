Прийма, оказавшийся ненужным Вернидубу в солигорском Шахтере, не исключает возвращения в Украину

Украинский защитник Василий Прийма, который во время зимней паузы покинул солигорский Шахтер из Беларуси, продолжает заниматься поисками новой команды.

"Пока сижу дома. Я и агенты активно занимаемся поисками нового клуба. Готов ли вернуться в Украину? Я рассматриваю все варианты, ничего бы не исключал.

Прийма покинул солигорский Шахтер

Сейчас какой-то конкретики нет, называть клубы и страны, из которых есть определенный интерес я не могу", – коротко ответил Прийма в комментарии изданию Footboom.

Напомним, что в прошлом сезоне Василий провел всего шесть матчей за белорусский клуб. За свою карьеру он поиграл в луганской Заре, донецком Металлурге, итальянских Торино и Фрозиноне.

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