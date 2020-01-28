toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Прийма, оказавшийся ненужным Вернидубу в солигорском Шахтере, не исключает возвращения в Украину

19:49 292 Читати українською
Прийма, оказавшийся ненужным Вернидубу в солигорском Шахтере, не исключает возвращения в Украину
Василий Прийма / фото с открытых источников

Украинский защитник Василий Прийма, который во время зимней паузы покинул солигорский Шахтер из Беларуси, продолжает заниматься поисками новой команды.

"Пока сижу дома. Я и агенты активно занимаемся поисками нового клуба. Готов ли вернуться в Украину? Я рассматриваю все варианты, ничего бы не исключал.

Прийма покинул солигорский Шахтер

Сейчас какой-то конкретики нет, называть клубы и страны, из которых есть определенный интерес я не могу", – коротко ответил Прийма в комментарии изданию Footboom.

Напомним, что в прошлом сезоне Василий провел всего шесть матчей за белорусский клуб. За свою карьеру он поиграл в луганской Заре, донецком Металлурге, итальянских Торино и Фрозиноне.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб

blog_ava
Динамо – Кайрат – 2:0 – видео голов
13:21
1214
Теги
Василий Прийма Василий Прийма Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
13
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук