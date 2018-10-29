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"Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – Роналду сфотографировался с Фергюсоном

24 октября 13:10 346 Читати українською
"Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – Роналду сфотографировался с Фергюсоном
Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду / Соцсети

Нападающий Ювентуса выложил фотографию с легендарным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

"Отличный тренер и прежде всего замечательный человек. Учил меня многим вещам – как на поле, так и вне его. Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – написал Роналду на своей странице в инстаграм.

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Напомним, 23 октября Манчестер Юнайтед принимал у себя Ювентус в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы победили со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Дибала.

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Португалец в начале своей карьеры играл на Олд Траффорд. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Сэр Алекс Фергюсон возглавлял Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год.

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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