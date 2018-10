"Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – Роналду сфотографировался с Фергюсоном

Нападающий Ювентуса выложил фотографию с легендарным тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

"Отличный тренер и прежде всего замечательный человек. Учил меня многим вещам – как на поле, так и вне его. Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – написал Роналду на своей странице в инстаграм.

Напомним, 23 октября Манчестер Юнайтед принимал у себя Ювентус в рамках 3 тура группового этапа Лиги чемпионов. Туринцы победили со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал Дибала.

Португалец в начале своей карьеры играл на Олд Траффорд. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. Сэр Алекс Фергюсон возглавлял Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW