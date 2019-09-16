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ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЗАРЯ

Приятно обыгрывать Динамо, теперь нужно дать бой Шахтеру, – Богданов

11:00 51 Читати українською
Приятно обыгрывать Динамо, теперь нужно дать бой Шахтеру, – Богданов
Андрей Богданов / Сайт Десны

Хавбек Десны Андрей Богданов поделился эмоциями от исторической победы над киевским Динамо.

49’ Артем Беседин
 
Владислав Калитвинцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калитвинцев
49’ Артем Беседин
56’ Олександр Філіппов

"Приятно обыгрывать Динамо на их поле, это историческая победа для Десны. Уже начинаем готовиться к Шахтеру. Надо им тоже дать бой. Мы показали, что тоже умеем играть в футбол, не только отбиваться.

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Филиппов повторил Мораеса, принес нам победу. До конца не сдавались, верили в себя. Мы хорошо подготовились в Турции на сборах. Будем стараться. От игры к игре будем двигаться дальше. Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами", – сказал Богданов в комментарии FootballHub.

Напомним, 29-летний хавбек Десны и сам имел опыт выступлений за столичный гранд в сезоне 2012-13.

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Динамо Киев - Десна Десна Десна Андрей Богданов Андрей Богданов Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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