Приятно обыгрывать Динамо, теперь нужно дать бой Шахтеру, – Богданов

Хавбек Десны Андрей Богданов поделился эмоциями от исторической победы над киевским Динамо.

"Приятно обыгрывать Динамо на их поле, это историческая победа для Десны. Уже начинаем готовиться к Шахтеру. Надо им тоже дать бой. Мы показали, что тоже умеем играть в футбол, не только отбиваться.

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Филиппов повторил Мораеса, принес нам победу. До конца не сдавались, верили в себя. Мы хорошо подготовились в Турции на сборах. Будем стараться. От игры к игре будем двигаться дальше. Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами", – сказал Богданов в комментарии FootballHub.

Напомним, 29-летний хавбек Десны и сам имел опыт выступлений за столичный гранд в сезоне 2012-13.

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