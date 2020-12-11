"Этот отборочный цикл при Мирче Луческу показал, что у команды есть хороший потенциал. Но нужно усиливаться, добавлять в таких аспектах, как контроль мяча, завершение атак ударами по воротам, реализации.

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Практически все поединки в еврокубках были сыграны на жилах, не было легкости, каждый матч был сложным. Шапаренко, Забарный, Попов, Нещерет – в Динамо перспективная молодежь, но, повторюсь, точечное усиление не помешает. В целом было получено много информации, сейчас нужна пауза, отдых, чтобы с новыми силами приступить к работе. Приятно, когда год завершается на позитиве", – сказал Ковалец в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Динамо перед заключительным туром первой части чемпионата Украины занимает в турнирной таблице УПЛ первое место и опережает Шахтер на три очка.

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