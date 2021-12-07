– Поговорим о личной жизни. Как случилось, что ваша бывшая жена ушла к Алиеву?

– Я в Днепр перешел, а семья осталась жить в Киеве, потому что квартира была и ребенок должен был пойти учиться. Чтобы потом не переводить из школы в школу, решили, что я играю в Днепре, а семья остается на месте.

Мы жили отдельно. Татьяна вела такую ​​жизнь, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они наводят рога. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему Динамо?

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– Вы застали Алиева и вашу бывшую жену вместе?

– Играл уже в Луцке, мы еще были женаты. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Все дали понять.

– Какие были первые эмоции, когда узнали об измене?

– Эмоции уже были раньше, потому что были подозрения. Это – все, жизнь дальше была на скандалах. Ее постоянные отлучения, ребенок дома сам – с бабушкой, няней или сестрой. И я уже понял – это все. Конечно, было болезненно. Моя вина тоже есть, в себе искал вину, что произошло в жизни.

– Не пытались ли вы решить эту ситуацию с Алиевым по-мужски?

– А за что с ним драться? Когда жена говорит, что его любит и не может жить без него. За что бить? Он ее не принуждал, не привязывал к себе, не угрожал. Она мне ясно дала понять, что прошла любовь.

Да, у нас с Алиевым был мужской разговор по поводу ребенка. Что он все это видит, смотрит. А что касается их отношений, то о чем можно говорить, за что здесь драться? Говорили на повышенных тонах, но до потасовки дело не доходило.

У меня больше вопросов было не к нему, а к ней, как к маме ребенка. Что касается его – 20 лет, там любовь, гормоны играют и все остальное.

‒ Как разводились?

– Я говорю: "Все, расстаемся, не позоримся на всю Украину, тем более что я действующий футболист, публичный человек". Вот так началась их жизнь "в любви и согласии". Понятно, что все завершилось. Это было так с самого начала.

Приведу пример. Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: "Алиев маму бьет головой о батарею и меня бьет, приезжай, спаси меня". Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки. Меня это не интересовало – можете делать все, что хотите, но это мой ребенок, и я не хочу, чтобы это его касалось. Их жизнь меня не интересовала, только жизнь и благополучие моего сына.

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– Сейчас общаетесь с сыном или нет?

– Конечно, общаемся. Хотя они меня лишали родительских прав. Я тогда еще был в Казахстане, тяжело было с документами, разрешениями на выезд. Как они полагают, это проблема была. Я вернулся из Казахстана, играл в Черноморце, потому что без моего ведома через суд лишили родительских прав. С Татьяной приехали на суд четыре адвоката и охрана. Там уже все было решено, и я не мог ничего сделать. Я сказал: "Время пройдет, и ты поймешь, кто был прав". Дети у меня есть, что бы ни говорили юристы.

– Как сейчас у вас на личном фронте?

– У меня все отлично – семья, дети. Общаюсь с сыном, он ко мне приезжал в Луцк, живет и работает сейчас в Киеве, снимает квартиру. Потому что маме на него плевать, она уже давно не интересуется судьбой сына. Он первый мне позвонил по телефону, мы встретились в Киеве, поговорили. Поддерживаем контакт, это мой ребенок, – сказал Максимюк в интервью FanDay.

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