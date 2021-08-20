"Что изменилось при Де Дзерби? Сразу все новое. Много очень комбинаций, разные игровые ситуации отрабатываются, все доводится до автоматизма. Каждый должен знать, что делать на поле. Это не так просто.

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Все ребята, которые травмированы, которые не могут тренироваться по какой-то причине, они приходили и просто наблюдали за тренировками, помимо своей работы по восстановлению.

Отрабатываются все фазы атаки – от вратаря и пошел мяч выше до центра поля. Много упражнений на прессинг. Прессингу меня никто так не учил, приходится в 32 года учиться заново, как правильно прессинговать", – сказал Степаненко в программе "Трендец".

Напомним, Шахтер после 4-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ третью строчку, имея в своем активе 9 очков.

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