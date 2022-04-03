Главный тренер Ромы Жозе Моуринью не устает воевать с прессой после возвращения в Италию.

"Я ожидал от тебя гораздо более резкого вопроса (журналист спросил об эффективности схемы с 3 защитниками – прим. Футбол 24).

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Я слышал тебя вчера по радио, и ты был намного агрессивнее, намного критичнее, намного жестче. Я не ожидал такого простого вопроса сейчас. Поэтому я прихожу к выводу, что ты суперагрессивен и супержесток на радио, а потом приходишь сюда и обсираешься передо мной", – заявил Моуринью на пресс-конференции.

Тренерские успехи Особенного значительно скромнее – пока Рома идет на шестом месте Серии А, которое означает еще один сезон в Лиге конференций.

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