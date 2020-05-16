"Приходишь – там таблетки": российский футболист – о методах Яковенко

Экс-полузащитник Кубани Андрей Топчу вспомнил сотрудничестве с украинским наставником Павлом Яковенко.

"На сборах набрал семь килограммов. Вот такая была фармподдержка. Конечно, старались не брать таблетки. Получали их, шли в комнату, выбрасывали. Хотя без витаминов приходилось еще тяжелее при колоссальных нагрузках. Врачи увидели это дело и завели именные стаканчики с лейкопластырем и фамилией на нем.

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Приходишь – там таблетки. Выпил, помощник тренера тебе в рот заглянул, убедился, – свободен. Как-то хотели смыть в унитаз, а они не смываются. Прилипли к сантехнике, даже ершиком не отдерешь. Представляете, что у нас в желудках творилось? Бегали как бройлерные цыплята, гора мышц.

Тренеры, думаю, понимали, что делают. К нам какие вопросы? Есть контракт, там написано: выполнять все указания. Не нравится – до свидания. Как чувствовал себя, когда перестал пить таблетки? На испанском сборе было ощущение, что на ногах гири. Мышцы не выдерживали, горели. Должно открываться второе дыхание, ты тренированный человек, – а ноги устали. Потому что не было прежней подпитки. Что пил – не спрашивал", – цитирует Топчу "Матч ТВ".

Напомним, Яковенко возглавил Кубань в 2006 году и вывел ее в Премьер-лигу.

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