toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

"Приходилось работать переводчиком", – Ярмоленко объяснил, почему общается на русском языке

14:20 69 Читати українською
"Приходилось работать переводчиком", – Ярмоленко объяснил, почему общается на русском языке
Андрей Ярмоленко с женой Инной / Фото из соцсетей

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко похвастался прекрасным знанием сразу нескольких языков.

"Я прекрасно говорю на украинском языке. Просто мне комфортнее общаться на русском. Со своими родителями, например, я общаюсь на украинском, но мне нравится чистая украинская речь.

Несенюк: Шевченко родного языка боится так, будто это что-то неприличное, Ярмоленко тоже впадло отвечать на украинском

Я вырос в маленьком селе, у нас там суржик. Поэтому есть некоторые слова, которые понимают только те люди, которые выросли там.

Например, когда я знакомил родителей со своей женой, и мы начали с родителями разговаривать, моя жена, которая разговаривает на украинском языке, некоторые слова не понимала. И она меня спрашивала: Что это такое, а что это значит? Пришлось работать переводчиком", – сказал Ярмоленко в интервью ФФУ.

Напомним, Андрей сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, из-за которой пропустит около шести месяцев.

"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія Ярмоленка

Теги
Англия Сборная Украины Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика
    Іспанія — 2 нояб688 Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика
1
час
:
36
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук