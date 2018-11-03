"Приходилось работать переводчиком", – Ярмоленко объяснил, почему общается на русском языке

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко похвастался прекрасным знанием сразу нескольких языков.

"Я прекрасно говорю на украинском языке. Просто мне комфортнее общаться на русском. Со своими родителями, например, я общаюсь на украинском, но мне нравится чистая украинская речь.

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Я вырос в маленьком селе, у нас там суржик. Поэтому есть некоторые слова, которые понимают только те люди, которые выросли там.

Например, когда я знакомил родителей со своей женой, и мы начали с родителями разговаривать, моя жена, которая разговаривает на украинском языке, некоторые слова не понимала. И она меня спрашивала: Что это такое, а что это значит? Пришлось работать переводчиком", – сказал Ярмоленко в интервью ФФУ.

Напомним, Андрей сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, из-за которой пропустит около шести месяцев.

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