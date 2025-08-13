Илья Забарный покинул Борнмут и присоединился к ПСЖ. Украинец сразу после перехода в новый клуб отправился с командой в Италию, где состоится матч за Суперкубок УЕФА.

Именно в Удине Забарный впервые тренировался под руководством Луиса Энрике. Еще до начала выполнения упражнений, наставник ПСЖ провел короткую беседу с украинцем. L'Equipe отметил, что иногда Илье приходилось повторно объяснять упражнения, которые задавал тренерский штаб.

Напомним, что ПСЖ сыграет против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА сегодня, 13 августа. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Забарный в заявку на игру не попал, поэтому дебют украинца пока откладывается.

