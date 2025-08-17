Арсенал в центральном матче 1-го тура АПЛ 2025/26 победил Манчестер Юнайтед (1:0). Смотрите гол и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед принимал Арсенал в наиболее интересном матче 1-го тура АПЛ сезона 2025/2026. Впрочем, судьбу поединка решил один забитый мяч.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"

Арсенал отличился еще на 13-й минуте после подачи с углового. Райс закрутил подачу прямо под перекладину, а Баиндир не смог нормально выбить мяч – он только чиркнул о него рукой. Калафьори наказал за эту ошибку на дальней штанге. 0:1!

Вот только существовал значительный повод отменить это взятие ворот. Дело в игре Салиба против Баиндира – центрбек Арсенала толкал голкипера локтем и даже ударил его по руке. Так или иначе, гол засчитали. Этот гол и решил судьбу противостояния.

Украинец Александр Зинченко в заявку на матч не попал, что вероятно символизирует конец пребывания защитника в составе "канониров".

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів