"Честно говоря, было довольно неожиданно получить приглашение от такого клуба, но я особо не колебался и с радостью согласился перейти в Динамо. Сегодня вечером уже провел первую тренировку с командой. И партнеры, и тренерский штаб очень хорошо встретили меня и приняли в команду. Теперь буду работать, чтобы оправдать доверие и играть в основном составе "бело-синих".

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В отпуске я занимался индивидуально, но нагрузки, конечно, были не такими, как у ребят от начала подготовительного периода. Буду тренироваться и постепенно наверстывать партнеров, чтобы выйти с ними на один уровень физических кондиций.

Времени советоваться с Пихаленком особо не было, но вместе с Сашей гораздо комфортнее будет адаптироваться в Динамо и привыкать к бытовой жизни на новом месте. В конце концов я знаком со многими динамовцами, мы вместе выступали в молодежной сборной. С другими также неоднократно пересекались на футбольном поле, поэтому друг друга знаем.

На кого равняюсь в мировом футболе? Очень нравится, как играет Тьяго Алькантара. У него немного не сложилось в Ливерпуле, но по индивидуальным качествам это очень сильный футболист.

Насчет игрового номера – выбрал 15-й. Особых пожеланий не было, этот оказался свободным. Знаю, что под ним раньше в Динамо выступал Виктор Цыганков, который был лидером команды. Поэтому надеюсь стать так же важным игроком для киевского клуба", – цитирует Рубчинского официальный сайт Динамо.

Напомним, 22-летний хавбек подписал с киевлянами контракт сроком на четыре сезона.

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