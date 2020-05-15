"Приглашают человека непонятно откуда": Газзаев уничтожил Локомотив за увольнение Семина – оба работали в Динамо

Известный российский тренер Валерий Газзаев поддержал своего коллегу Юрия Семина, который вчера официально покинул московский Локомотив.

"Я очень жалею, что руководство Локомотива приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идет сейчас на втором месте, в зоне Лиги чемпионов? Нет слов...

Семин эмоционально отреагировал на увольнение Локомотивом

Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждет завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то еще. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе – результат. Если его нет, тренера меняют. Но Семин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для изменения? Вы мне объясните! Разве Семин не выполнил задач?

А Локомотив приглашает вместо Семина человека непонятно откуда (сербского специалиста Марко Николича – прим.). Я бы понял, если бы они позвали тренера калибра Моуринью или Гвардиолы. Тогда, возможно, стоило еще говорить о каком-то развитии клуба. А тут... Приглашают неизвестного специалиста непонятно откуда... Нет слов! Мне трудно это понять", – заявил Газзаев в комментарии Спорт-Экспресс.

Добавим, что именно Газзаев в свое время сменил Семина на посту главного тренера Динамо, однако продержался в Киеве только сезон 2009/10.

Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина