Приемов: Жалею, что не стал лучшим бомбардиром чемпионата Сингапура

Украинский полузащитник Владимир Приемов рассказал об этапе своей карьеры в Сингапуре.

"Наверное, это обычная история о том, как футболистов приглашают в команды. Возник такой вариант, и я согласился. Мне сразу предложили контракт на один год с брунейской командой ДПММ, которая выступает в чемпионате Сингапура.

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Если поехал туда, значит, не боялся. Сингапур – не дикая страна, а развитое государство, поэтому бояться было нечего.

В нашей команде тренер из Бразилии, из легионеров – я и шотландец. Мы играли в атакующий футбол, с контролем мяча, в итоге заняли третье место, а я забил 18 голов.

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В принципе, приезжал туда, как атакующий полузащитник, но ситуация сложилась так, что пришлось играть нападающим. Так решил наш тренер. Жаль только, что не стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хватило одного мяча, чтобы догнать лучшего форварда лиги", – цитирует Приемова Команда 1.