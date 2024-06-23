Защитник сборной Украины Александр Зинченко вспомнил свои эмоции во время победного гола Романа Яремчука в ворота словаков.

"Когда смотрел на этот эпизод, стоял сзади. Смотрел, что передача немного высоковата, вижу, вратарь бежит. Но потом он остановился и начал бежать назад. Но понимаю, что когда Рома бежит, он смотрит на мяч, не видит вратаря.

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100% он думает, что вратарь сейчас выйдет забрать мяч. В голове про себя говорю: "Пожалуйста, не останавливайся". И просто уже прием и завершение – маэстро. Могу только поаплодировать", – поделился Зинченко на стриме УАФ.

Напомним, Яремчук забил победный гол в ворота Словакии (2:1), обработав навес Шапаренко первым касанием, а вторым покатив мимо голкипера.

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