"Я рад быть в Заре. Три месяца до этого я вообще не играл, приехал в Зарю и рад так стартовать. Большое спасибо тренеру и команде в целом за то, что помогают мне прогрессировать. Конечно, сначала было сложно. Немногие игроки говорят на английском, но еще меньше на испанском. Еще я чувствовал, что в Заре замечательный коллектив, было сложно, а после того, как я стал играть, тренироваться, понял, что все будет хорошо. Спасибо, что другие игроки помогают адаптироваться к жизни и труду как на тренировках, так и за пределами футбольного поля.

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Приехать в Украину было сложным решением из-за войны. Но я знал ситуацию, разговаривал с семьей и только после этого принял окончательное решение. Я хотел играть. Стараюсь не акцентировать свое внимание на ситуации. Все решает Бог, и я очень надеюсь, что скоро в Украине будет мир. Последние месяцы были относительно спокойными. Да, я слышал сирены, но это нормальное явление, когда в стране война. Тем более я был в Израиле – сирены там были также, и все знают, что нужно делать, когда они раздаются. Меня это не пугает", – отметил нападающий в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Заря арендовала Эдуардо Герреро у Маккаби Тель-Авив. Украинский клуб по окончании сезона сможет выкупить игрока. Легионер из Панамы сыграл в трех матчах в УПЛ. В его активе гол и три результативных передачи.

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