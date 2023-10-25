– Какова твоя личная и командная в целом готовность к Барселоне? Верите, что можете зацепиться за очки и быть конкурентными в борьбе за выход из группы?

– Сейчас команду возглавил Дарио Срна (интервью записывалось до официального назначения Марино Пушича, – прим. автора). Атмосфера в клубе изменилась на лучше. У ребят появилось гораздо больше уверенности. Это то, что нам сейчас нужно было. Команда всегда готова, у нас есть опыт, опытные игроки. Осталось только выйти и сыграть в свою игру.

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– Не мешают ли все эти слухи новому тренеру?

– Всегда ходят слухи вокруг клуба, но профессиональный игрок всегда сфокусирован на важных вещах. Например, сейчас важно хорошо выполнить свою работу с тем тренером, который есть на данный момент. А то, что будет дальше, нужно будет к этому адаптироваться, и уже будем от этого отталкиваться.

– То, что матч с Барселоной состоится не на Камп Ноу, известном своей атмосферой, для тебя лично – плюс или минус?

– Конечно, было бы лучше сыграть на Камп Ноу, потому что это много значит для нас. Это стадион с историей, и сыграть там отлично. Но, с другой стороны, это не самое важное. Мы сюда приехали, чтобы заработать три очка, поэтому этим и займемся вечером, – заверил Келси в интервью UA-football.

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