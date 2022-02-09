"Какой вспоминается самый большой случай, когда Луческу давал взбучку? Думаю, за игру внешней стороной стопы.

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Особенно мне, у меня такое было несколько раз. Даже в матче сборной против Финляндии отдал пас Миколенко внешней стопой. Вернулись в Динамо – и Луческу мне за это...”, – сказал Забарный для Youtube-канала киевлян.

В нынешнем сезоне Илья провел 23 матча. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 13 млн евро.

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