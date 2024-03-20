– Сейчас очень много людей уехало в Европу и очень много говорят как раз о ментальности. Видишь ли ты эту смену менталки в сборной из-за того, что многие уехали, много молодых футболистов.

– 100%. Прежде всего, другое поколение. Как любит говорить то поколение: "Мы пили и играли, и все получалось". Это поколение действительно немножко отличается. Как ты сказал, прежде всего очень много легионеров. Когда играешь в Европе, то понимаешь, что расслабиться где-то не можешь, потому что три парня позади тебя уже стучат в дверь на твое место. Конкуренция там на самом высоком уровне.

Босния – Украина: Зинченко развлек на пресс-конференции – шутка в стиле Коноплянки и мысли о серии пенальти

Ты не хочешь терять это место, поэтому ты не можешь расслабиться, как это раньше было. Я говорю как есть, потому что раньше, когда ты достигал какого-то уровня в украинском футболе, ты понимал, что №1 в этой стране. Следующий позади тебя – пространство есть. Ты может где-то позволял себе какие-то вещи. В Европе такого нет 100%.

Смена поколений. Это всегда так происходило. Когда новые молодые ребята приходили, им нужно было время на адаптацию, а потом...

– Адаптация у нас не болезненная. Обрати внимание, что в Германии, в Англии было очень тяжело. У нас это как-то произошло в один момент.

– 100%. Я себя вспоминаю, когда только приехал в национальную сборную, меня вызвали перед игрой со сборной Испании. Я просто помню – когда приехал в отель, то со мной пол команды не поздоровалось даже. Я боялся выйти из комнаты. Я реально боялся выйти из комнаты. Для меня эти футболисты – те игроки, на которых я вырос, на которых я смотрел только по телевизору, и сегодня увидел впервые в реальной жизни. Была немножко такая скованность. Я был немножко зажат.

Сейчас молодые ребята приезжают, они разговаривают с тобой на одном уровне, потому что, прежде всего, другое поколение, но ты тоже себя стараешься так расположить, дать им это пространство свободы, чтобы они говорили с тобой на равных. Ты не чувствуешь этой разницы в 7 лет. Я сейчас посмотрю – ребята 19-20 лет, а мне уже 27. Раньше я себе позволять такого не сильно мог, но сейчас все иначе, и это хорошо. Я думаю, что это плюс", – объяснил Зинченко в комментарии ТРЕНДЕЦЬ.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь