Атакующий полузащитник мадридского Реала Эден Азар вынужден был просить прощения за свое поведение у болельщиков "сливочных".

"Я прошу прощения. Сегодня я прочитал много мнений о себе. Я не собирался обидеть фанов Реала.

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Играть за мадридский Реал – всегда было моей мечтой, и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не завершен, теперь мы вместе должны побороться за Ла Лигу! Hala Madrid!", – написал бельгиец в своем Instagram.

Напомним, что Эден Азар со смехом воспринял вылет мадридцев в шаге от финала Лиги чемпионов, разгневал болельщиков Реала и якобы руководство "сливочных". Странное поведение хавбека может стоить ему места в команде на новый сезон.

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