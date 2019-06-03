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"Приехал к грузину, а встретил легенд", – Милевский на отдыхе пересекся с Хацкевичем и Шацких

22:26 20 Читати українською
"Приехал к грузину, а встретил легенд", – Милевский на отдыхе пересекся с Хацкевичем и Шацких
Артем Милевский / Фото ФКДБ

Нападающий Динамо Брест обрадовался встрече с представителями тренерского штаба киевлян.

Бывший форвард Динамо Киев Артем Милевский в своем инстаграме поделился интересными фотографиями с отдыха в Батуми.

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"Приехал к грузину, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", – так прокомментировал Милевский встречу с главным тренером киевского клуба Александром Хацкевичем и его помощником Максимом Шацких, который также провел немало славных лет в столице Украины.

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Сам Милевский сейчас успешно выступает в чемпионате Беларуси, где его команда идет на первом месте турнирной таблицы.

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Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Максим Шацких Максим Шацких Мир
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