"Приехал к грузину, а встретил легенд", – Милевский на отдыхе пересекся с Хацкевичем и Шацких

Нападающий Динамо Брест обрадовался встрече с представителями тренерского штаба киевлян.

Бывший форвард Динамо Киев Артем Милевский в своем инстаграме поделился интересными фотографиями с отдыха в Батуми.

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"Приехал к грузину, а встретил легенд. Вспоминается много хорошего", – так прокомментировал Милевский встречу с главным тренером киевского клуба Александром Хацкевичем и его помощником Максимом Шацких, который также провел немало славных лет в столице Украины.

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Сам Милевский сейчас успешно выступает в чемпионате Беларуси, где его команда идет на первом месте турнирной таблицы.