"Приехал играть в большой футбол, а выходил против каких мальчишек на плохих газонах": Нанни – об адаптации в Динамо

Бывший форвард Динамо Роберто Нанни вспомнил период выступлений за "бело-синих".

"Первые впечатления от Киева были достаточно двоякие. Мрачный город, меня поселили в отеле в центре. Я увидел охранников в галстуках, меня это очень пугало. Мне не хватало игровой практики, не хватало игры на поле, потому что в Динамо, по сравнению с другими командами, я не чувствовал себя важным игроком.

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Первые три месяца я очень плохо себя чувствовал. Мог закрыться в комнате и плакать. Я не знал, что не смогу выступать за первую команду. Если бы знал, может, еще шесть месяцев провел бы в Аргентине. А здесь мне пришлось играть в совсем другой футбол. Конечно, я забивал голы, были хорошие матчи в Первой лиге. Но психологически это было сложно, потому что я чувствовал, что терял кондиции, и это плохо влияло на мою форму и дальнейшее развитие.

Я общался с бразильцем Алессандро (Нуньесом – прим.), позже он выходил за Коринтианс в Кубке Либертадорес с капитанской повязкой. В Киеве он тоже почти не играл, и мы вместе страдали в этот период. Мы не находили мотивации: приехали играть в большой футбол, а выходили на поле с каким-то ребятами на плохих газонах", – сказал Нанни в программе Бомбардир.

Напомним, киевляне в 2003 году заплатили Велес Сарсфилд за аргентинского форварда 3 млн евро, однако нападающий так и не раскрылся в Динамо – в чемпионате Украины Нанни сыграл лишь один матч, выйдя на замену в игре против Закарпатья и отметившись голом.

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