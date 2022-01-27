"Мы уже неделю работаем в Турции, подтягиваем функциональное состояние. "Физика" сейчас на первом месте. На фоне нагрузок сыграли контрольный матч с хорошей командой из Чехии. Ничья действительно вышла боевая, но результат для нас не главное. Самое важное то, как наши футболисты справлялись с заданием на игру. Да, реализация нас подвела. Думаю, что в дальнейшем мы это подтянем.

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Потенциальные новички – Игаль Брук и Эдвард Кобак проходят просмотр и пока производят приятное впечатление. Мне нравится отношение к делу этих ребят. До окончания первой части сбора мы определимся с ними. Пока я доволен их работой.

Насчет новых игроков... Прибудет только один новичок, через два-три дня. Но он приедет не на пересмотр, а на контракт. Его имя я пока называть не буду", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 очка.

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