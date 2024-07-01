Капитан сборной Бельгии Кевин де Брюйне был раздражен после поражения от Франции в матче 1/8 финала Евро-2024.

После матча против Франции журналист спросил у де Брюйне о так называемом "золотом поколении" бельгийцев, которое так и не может побеждать на крупном международном турнире.

Рекордный автогол в видеообзоре матча Франция – Бельгия – 1:0

Кевин спросил в ответ, не имеют ли сейчас Франция, Англия, Испания и Германия "золотого поколения". После этого де Брюйне ушел со сцены, а оператор зафиксировал, как бельгиец сказал "придурок".

Добавим, что Бельгия вылетела с Евро-2024, минимально проиграв Франции (0:1). Единственный гол во встрече в очередной раз на этом турнире стал автоголом – мяч рикошетом от Вертонгена оказался в воротах.

Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры