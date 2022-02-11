"Я уже тренируюсь, но не в общей группе. Сейчас в основном выполняю упражнения на восстановление атрофированных мышц, после того как я надел гипс и не мог наступать на ногу. Хожу в специальном "сапоге" и немного нагружаю стопу. Думаю, через неделю перейдем к упражнениям в бассейне, а потом придется заново учиться ходить.

Пятов вернулся в общую группу Шахтера – три важных игрока продолжают заниматься отдельно

Были упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы, разработки атрофированных мускул и стопы. Нога полтора месяца была в гипсе, и сейчас следует восстанавливать взаимодействие между связями и мышцами. Сейчас прохожу электростимуляцию – процесс сокращения мышцы током. Это дает приток крови, чтобы мышца быстрее восстанавливалась и росла в объеме. Подобную процедуру полезно делать и на здоровой ноге – небольшая помощь моему организму.

После снятия гипса можно тренировать все тело: пресс, спину и плечевой пояс. У меня с физиотерапевтом по две тренировки в день. Утренняя длится три часа, и там время уделяется процедурам, а вечернее занятие – полноценное в зале. Я всегда говорил, что травмированные работают больше, занимаются дольше, и это гораздо скучнее, чем с мячом. Однако в футболе без травм – нереально, постараюсь восстановиться быстрее", – цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, Сергей сломал малоберцовую кость – ранее врачи заявляли о его возвращении на поле не раньше марта.

"В Україні дві біди – олігархи і злий сусід": словак, який грав серцем у Кварцяного, втратив пам'ять і реалізувався в IT