"Я не впервые забиваю в Лиге чемпионов, это всегда приятные эмоции. Я очень счастлив, ведь забил важный гол, который поможет нам пройти дальше. Еще ничего не завершено. Нам придется попотеть дома, поэтому сохраняем концентрацию. С Божьей помощью выйдем в групповой раунд.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов и обзор матча

Каждый футболист хочет играть в основе Бенфики. У нас сильная команда: и основа, и запасные. Кто получает меньше минут, должен больше отдаваться на поле", – цитирует Жилберто издание O Jogo. Одним из вышедших на замену был Роман Яремчук.

Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Первый гол красивым ударом из-под Шепелева забил Жилберто. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ – Цыганков мог стать героем, но привез гол