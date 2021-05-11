"Каждое начало имеет конец. И наступил конец второй части моей карьеры в Юве. Решение принято. Оно зрело и обсуждалось в течение нескольких месяцев. Но оно не было простым.

Буффон объявил об уходе из Ювентуса

Потому что нелегко прерывать связь с этим местом. Тут моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. У меня нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность. Я отдал все. Я получил еще больше. Наступит время, и об этом напишут книги. И мы будем жить. Всегда, до самого конца", – написал Буффон в своем Twitter.

К слову, Джиджи играет за Ювентус с 2001 года, переехав в Турин из Пармы. В 2018-м кипер перешел в ПСЖ, однако уже в следующем сезоне вернулся в "Старую синьору". В общем Буффон провел за Юве 683 матча и завоевал более двух десятков трофеев.

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