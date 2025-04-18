"А где же Ремонтада?" Именно этим вопросом молодой Льюис-Скелли разозлил Джуда Беллингема сразу после финального свистка. В противостоянии хватило скандалов, в частности, травмированный Дани Карвахаль хотел поговорить с Букайо Сака, но завершилось все тем, что испанец схватил за шею звезду Арсенала.

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Еще один инцидент случился с участием Александра Зинченко, который пожонглировал мячом вместо того, чтобы быстрее подать его партнеру. Это не на шутку разозлило Винисиуса, который толкнул украинца. В итоге, Арсенал победил Реал и во втором матче 1/4 финала и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал турнира. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".