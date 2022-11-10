Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попал под ударную волну критики. Журналист мадридского издания Defensa Central Рикардо Санчес обвинил наставника в том, что тот при составлении заявки на чемпионат мира руководствуется родственными и дружескими связями.

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Так, центральный защитник Реала Начо Фернандес точно знает, что не поедет в Катар – он не попал в предварительный список 55 игроков.

Рикардо Санчес не уточняет, какие именно кадровые решения Энрике принял в угоду "родственным и дружеским связям", но издание El Nacional отмечает, что вингер Барселоны Ферран Торрес имеет тесные связи с дочерью Энрике.

В то же время El Nacional оправдывает тренера в вопросе кадровых решений, называя Начо Фернандеса четвёртым запасным защитником в Реале. "У Энрике есть кандидатуры поинтереснее", – говорится в материале.

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