– Руслан Петрович, тяжелая игра. Насколько лично для вас это поражение является болезненным?

– Сто процентов, болезненное. Единственное, чего я не понял – почему, когда мы повели в счете, стали совсем другой командой. Это пока, пожалуй, загадка номер один. Мы позволили сопернику спокойно разыгрывать мяч, свободно начинать атаки, слишком много времени давали. До конца первого тайма я вообще не узнавал свою команду.

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После перерыва немного активизировались, были живее. Но, честно говоря, мы просто провалили примерно двадцать минут первого тайма. Сейчас пересмотрим матч, обязательно проанализируем. Первое, что хочется сказать – я уже это озвучил и ребятам: когда выходишь на матч, особенно на еврокубковый, ты должен быть голодным, злым – в первую очередь. А все остальное придет следом.

Начало у нас было агрессивное: мы прессинговали, забили гол. Но дальше... Складывается впечатление, что после забитого мяча мы будто поменялись с соперником ролями – так не должно быть. Тем более, это противостояние из двух поединков, и мы просто усложнили себе задачу. Убежден: через неделю мы должны быть совсем другой командой – прежде всего голодной к победам и к голам, уверенной. Других комментариев не может быть – мы обязаны исправиться.

– Удивила ли вас игра соперника? Или, возможно, это не "Санта-Колома" выиграла, а именно Полесье проиграло?

– Ни в коем случае не удивила. Я уже говорил: это довольно неплохая команда, которая хорошо играет с мячом. Если дать им время – они этим временем воспользуются. Собственно, так и произошло. Особенно после того, как мы пропустили первый, абсолютно необязательный гол. И тогда появился какой-то ступор – мы перестали быть той командой, которая стремится пройти в следующий раунд.

– Все видели трагедию с Лукасом Тейлором, которая произошла в начале второго тайма. Какая ситуация с ним? Теряете ли правого защитника на следующий матч?

– Да, у нас эта позиция и так проблемная, нужно будет как-то выкручиваться. Но, к сожалению, похоже, что в колене что-то хрустнуло. Необходимо сделать МРТ, и тогда будем делать выводы. Но, как по мне, все серьезно.

– Можно ли еще спасти противостояние?

– Сто процентов, здесь даже не обсуждается. У нас есть еще два тайма, и мы должны быть совсем другой командой через неделю. Я уже повторял: в Андорре мы должны выйти голодными, с правильным настроем. Если мы изменим менталитет, будем иметь искреннее желание побеждать, забивать, – то, что у нас было в первые 15–20 минут сегодняшнего матча, – то я убежден, что все будет хорошо, – цитирует Ротаня официальный сайт Полесья.

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