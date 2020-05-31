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"При Лаштувке мог выйти на кубковый матч, а при Бойко вообще не было шансов": экс-голкипер Днепра – о потерянном времени

13:26 60 Читати українською
"При Лаштувке мог выйти на кубковый матч, а при Бойко вообще не было шансов": экс-голкипер Днепра – о потерянном времени
Денис Шелихов / Фото из открытых источников

Бывший вратарь Днепра Денис Шелихов рассказал о конкуренции во время выступлений за днепровскую команду.

"Обид на Днепр не осталось, специфика вратарской позиции в том и состоит, что может играть только один. А если тренер дает результат, то он и голкипера менять не будет.

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Меня тренеры подбадривали и говорили, что на меня в клубе рассчитывают, но это было для того, чтобы я совсем духом не падал. Когда основным вратарем был Лаштувка, я даже мог выйти на кубковый матч или заменить его в рамке в случае дисквалификации. А уже после прихода Бойко даже таких минимальных шансов не получал, потому что тренерский штаб давал ему полный карт-бланш", – сказал Шелихов в интервью официальному сайту ПФЛ.

Напомним, 30-летний голкипер является воспитанником Днепра, также имел опыт выступлений за Волынь на правах аренды. За границей играл за белорусские Ислочь и Луч. Сейчас защищает ворота перволигового Николаева.

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Денис Бойко Денис Бойко Ян Лаштувка Ян Лаштувка Денис Шелихов Денис Шелихов Днепр Днепр Первая лига
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