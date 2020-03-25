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Президенты Ювентуса и Лацио устроили спор о продолжении Серии А – на кону стоит титул чемпиона

14:40 54 Читати українською
Президенты Ювентуса и Лацио устроили спор о продолжении Серии А – на кону стоит титул чемпиона
Андреа Аньелли / АР

Итальянские клубы никак не могут прийти к согласию относительно оптимального решения для Серии А, которая остановлена из-за пандемии коронавируса.

Очередное собрание Серии А завершилось конфликтом между президентом Лацио Клаудио Лотито и его коллегой Андреа Аньелли из Ювентуса, информирует Tuttosport.

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Руководитель римлян верит, что эпидемия приближается к своему спаду, и вскоре матчи можно будет проводить. "Вы видели данные? Вирус отходит! Я знаю, я говорю с экспертами, которые находятся на передовой, а не с врачами футбольных команд", – заявил Лотито на собрании. Но Аньелли настроен менее оптимистично и даже решился пошутить в адрес своего оппонента: "Конечно, теперь вы стали опытным вирусологом".

Отметим, что именно Ювентус и Лацио находились на вершине турнирной таблицы Серии А перед остановкой. "Орлы" уступают лишь одно очко, поэтому понятно, почему Лотито надеется возобновить соревнования и побороться за долгожданное "золото".

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Италия коронавирус Ювентус Ювентус Клаудио Лотито Андреа Аньелли Лацио Лацио
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