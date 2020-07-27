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Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец

15:50 - Читати українською
Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец
Сергей Макаров / фото: ПФЛ

24 клуба Первой и Второй лиг выразили недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову.

Открытое письмо было опубликовано на официальном сайте ФК Прикарпатье. Причиной выражении недоверия клубы назвали отсутствие профессионализма президента Макарова в ситуации, когда было запрещено проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе футбольных соревнований.

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По мнению клубов, действия Сергея Макарова привели к расколу среди клубов ПФЛ и проведения двух Советов Лиг и одной внеочередной Конференции ПФЛ во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Обращение подписали: Верес, Минай, Рух, Черноморец, Волынь, ВПК-Агро, Горняк, Горняк-Спорт, Диназ, Калуш, Кремень, Кристалл, МФК Металлург, Николаев, Никополь, Подолье, Полесье, Прикарпатье, Реал Фарма, Таврия Симферополь, Ужгород, Чайка, Авангард и Буковина.

Не подписали открытое письмо: Агробизнес, Ингулец, Металлист-1925, Оболонь-Бровар, Балканы, ОПФК Черкащина, Нива Т, Нива В, Альянс и Энергия.

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