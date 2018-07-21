Президентом Мариуполя стал пакистанец Чаудри, который получил клуб в наследство от Бойко

Президент Мариуполя Тарик Чаудри получил клуб в наследство от умершего Владимира Бойко.

Недавно на официальном сайте Мариуполя появилось новое имя. Тарик Махмуд Чаудри был указан как президент клуба.

Председатель Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев сообщил, что назначение пакистанца было просьбой Владимира Бойко, умершего в 2015 году.

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"Когда Владимир Семенович уже понимал, что умирает, он попросил Тарика, чтобы тот сохранил клуб и вернул бывший Ильичевец в Премьер-лигу. Чтобы он сохранил все то, что Бойко вкладывал в этот клуб и максимально, насколько это возможно, финансировал его деятельность".

Чаудри стал президентом клуба после того, как Мариуполь получил право выступать в Лиге Европы.

"Это чистая формальность, которая не влияет на работу футбольного клуба. А то, что он россиянин или не россиянин – это никого не должно напрягать и пугать. Тарик Чаудри учился в Мариуполе, безумно любит город, это очень порядочный человек – я его лично знаю. Он был представителем меткомбината им. Ильича, очень много помогал Владимиру Семеновичу в свое время, пользовался его доверием", – рассказал Журавлев Mrpl City.

Кроме того, как отмечается, что именно по указанию Чаудри в клуб пришел Андрей Санин, который занимает должность вице-президента.

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