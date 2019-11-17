Президентка Хорватии вдохновила команду на камбэк со Словакией – видео с фанатской трибуны

Сборная Хорватии вчера оформила выход на Евро-2020 победой над Словакией.

Игра для подопечных Златко Далича выдалась непростой: гости стадиона в Риеке открыли счет в первом тайме и ушли на перерыв в статусе лидера. Хорватские болельщики во главе с президенткой страны Колиндой Грабар-Китарович эмоционально подгоняли команду в атаку. Это принесло результат во втором тайме: хозяева забили три мяча, которые обеспечили хорватам выход в групповой этап Евро-2020.

Хорватия – Словакия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, что вторую путевку на Евро-2020 в отборочной группе Е разыграют Венгрия, Уэльс и Словакия.

Хорватия осуществила камбэк в матче против Словакии и вышла на Евро-2020