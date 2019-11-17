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Президентка Хорватии вдохновила команду на камбэк со Словакией – видео с фанатской трибуны

12:33 84 Читати українською
Президентка Хорватии вдохновила команду на камбэк со Словакией – видео с фанатской трибуны
Колинда Грабар-Китарович / Getty Images

Сборная Хорватии вчера оформила выход на Евро-2020 победой над Словакией.

56’ Никола Влашич
60’ Бруно Петкович
74’ Иван Перишич
 
Роберт Боженик 32’
Роберт Мак 66’
32’ Роберт Боженик
56’ Никола Влашич
60’ Бруно Петкович
66’ Роберт Мак
74’ Иван Перишич

Игра для подопечных Златко Далича выдалась непростой: гости стадиона в Риеке открыли счет в первом тайме и ушли на перерыв в статусе лидера. Хорватские болельщики во главе с президенткой страны Колиндой Грабар-Китарович эмоционально подгоняли команду в атаку. Это принесло результат во втором тайме: хозяева забили три мяча, которые обеспечили хорватам выход в групповой этап Евро-2020.

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Напомним, что вторую путевку на Евро-2020 в отборочной группе Е разыграют Венгрия, Уэльс и Словакия.

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Теги
Евро-2020 Хорватия - Словакия Хорватия Хорватия Видеоновости Колинда Грабар-Китарович
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