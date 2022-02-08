"Все играют, все получают игровую практику в одинаковом количестве. Для этого и делали столько игр, чтобы посмотреть, на что ребята способны, как они себя показывают и реагируют на матчи с командами высшего уровня. Много игр, много тренировок. Привезли 2 молодых игрока – 2006 года рождения – они выглядят не хуже взрослых футболистов.

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Присутствие президента всегда придает уверенность. Ребята сконцентрированы, больше отдаются, все же понимают, что контрольные игры, сборы. Где-то расслабленность, а президента увидели – в тонусе сразу", – рассказал Кучер в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, что Металлист, кроме контрольных матчей, принимает участие в Зимнем кубке – вместе с харьковчанами за трофей соревнуются Черноморец, Верес и Полесье.

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