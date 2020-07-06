Президента Барселоны могут оштрафовать из-за Реала

Скандал с критикой испанских арбитров за якобы помощь мадридскому Реалу набирает обороты.

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу и нападающий Атлетика Икер Муньяин были крайне недовольны судейством в матче 34-го тура чемпионата Испании между баскской клубом и мадридским Реалом (0:1).

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За свои высказывания оба могут быть оштрафованы. Бартомеу и Муньяину грозит штраф в размере 18 тысяч долларов, утверждает Marca.

Напомним, в матче Атлетик – Реал было два противоречивых эпизода: пенальти в ворота хозяев за фол Дани Гарсии на Марсело, а также не назначенный 11-метровый после того, как Серхио Рамос наступил на ногу Раулю Гарсии.

Реал в 34-х турах набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Барселона (73) расположилась на второй строчке.

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